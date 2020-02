L'Aquila: domani conferenza Forza Italia sulla prescrizione

- E' stata convocata per domani alle ore 11, a L'Aquila, presso la Sala Fabiani del Consiglio regionale dell'Abruzzo, una conferenza stampa di Forza Italia per illustrare le iniziative politiche messe in essere per bloccare la riforma della prescrizione voluta dal Governo Conte. Insieme al coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, ad Antonio Martino, e al presidente della Camera penale dell'Aquila nonché segretario del consiglio nazionale delle Camere penali italiane, Gian Luca Totani, saranno presenti anche i rappresentanti locali di Forza Italia.(Ren)