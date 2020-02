Bosnia-Montenegro: esponente serbo Dodik, inaccettabile la nuova legge sulle libertà religiose

- La nuova legge sulle libertà religiose approvata dal parlamento montenegrino è "inaccettabile" in quanto "spoglia dei propri diritti la Chiesa ortodossa serba". Lo ha affermato oggi il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik durante un incontro, tenutosi a Banja Luka, con Andrija Mandic, uno dei leader del Fronte democratico, lo schieramento leader dell'opposizione a Podgorica. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Nezavisne novine", Dodik ha ribadito che "per questo motivo dobbiamo essere tutti uniti nel contrastare i tentativi di profanare i diritti del popolo serbo e della Chiesa ortodossa serba non soltanto in Montenegro, ma dovunque". Mandic ha ringraziato Dodik per avere votato contro la visita del presidente del Montenegro Milo Djukanovic in Bosnia, nel corso della seduta della presidenza di Sarajevo di tre giorni fa. (segue) (Bos)