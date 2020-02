Bosnia-Montenegro: esponente serbo Dodik, inaccettabile la nuova legge sulle libertà religiose (2)

- Il presidente del Montenegro Milo Djukanovic ha affermato ieri di essere "preoccupato ma non arrabbiato" per la decisione del rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik a imporre il veto alla sua visita a Sarajevo. Djukanovic ha detto, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente "Rtcg", che "questo indica un problema serio in cui si trova lo stato della Bosnia-Erzegovina", aggiungendo che "è necessario vedere cosa si può fare affinché la Bosnia diventi un paese più funzionale". Parlando del veto di Dodik nella presidenza, motivato dall'approvazione della legge sulle libertà religiose in Montenegro nella sua forma criticata dalla Chiesa ortodossa serba e dai rappresentanti politici di Belgrado, Djukanovic ha affermato che "sono molte le decisioni che vengono prese per fare scena, ma si dimentica il fatto che le scene costano". Parlando dei rapporti con il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, Djukanovic ha detto che "non c'è nulla di personale" e che "i nostri rapporti sono civilizzati, con una serie di differenze che cerchiamo di superare in modo civile". (segue) (Bos)