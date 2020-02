Roma: Lega Municipio X, noi tra la gente, M5s attacca perché non ha più consenso

- La Lega del Municipio X risponde alla accuse sull'assenza dei suoi esponenti durante il consiglio municipale. "Se stare tra la gente, ascoltare i problemi, dare conforto a chi è senza riscaldamento da mesi, prendere atto della situazione in cui versano le case del Comune in via Vasco De Gama insieme al segretario Matteo Salvini - dichiara la capogruppo Monica Picca - vuol dire essere contro la legalità siamo fieri di poter rispondere ai 5 stelle che che è finito il tempo degli slogan. Non eravamo in Consiglio a votare sulle spiagge perché impegnati in un importante sopralluogo sul territorio. La politica dei palazzi è fallita, sono quattro anni che i 5 stelle causano problemi al Municipio di Ostia senza risolvere nulla". Il consigliere Luca Mantuano aggiunge: "Alla presenza dei nostri consiglieri comunali e regionali anche il gruppo della Lega in X Municipio si è sentito in dovere di essere presente per dare il massimo sostegno a Matteo Salvini che non si tira mai indietro soprattutto quando ci sono cittadini in stato di evidente difficoltà. Salvini viene sempre ed è sempre presente vorremo poter dire la stessa cosa della Raggi che si ricorda di essere il sindaco di tutti solo sotto elezioni, conclude Mantuano.(Com)