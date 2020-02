Trasporti Roma: Codacons, esposto in procura per stop linea Termini Centocelle

- Un esposto alla Procura della Repubblica di Roma è stato presentato dal Codacons relativamente al blocco della linea ferroviaria Termini-Centocelle ad opera dei macchinisti Atac che, lo scorso 4 febbraio, si sono assentati in massa dal lavoro. A darne notizia è lo stesso Codacons che nella denuncia, "non solo si ipotizzano i reati interruzione di pubblico servizio, falsità ideologica in certificati pubblici e truffa, ma si chiede di indagare anche i medici" che hanno rilasciato i certificati ai lavoratori coinvolti. “La mancata presenza in servizio dei macchinisti - si legge nella nota - ha portato all'interruzione, da inizio servizio, della linea e a farne le spese sono stati i moltissimi cittadini, tra di essi soprattutto lavoratori, che da un momento all’altro e senza alcun preavviso sono stati privati del regolare servizio di trasporto. Ciò che risulta ancora più indecoroso è che i passeggeri sono stati avvertiti mediante i social network ma nessun cartello è stato affisso alle fermate". (Com)