Montenegro: commercio a dettaglio a dicembre in aumento annuo del 4,8 per cento

- Il commercio al dettaglio in Montenegro ha subito nel mese di dicembre del 2019 un aumento del 4,8 per cento in prezzi correnti rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo ha riferito oggi il sito di informazione "Analitika" citando i dati dell'Ufficio per la statistica (Monstat) di Podgorica. I consumi sono aumentati del 3,5 in base al calcolo in prezzi permanenti. (Mop)