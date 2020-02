Grecia: Lagarde, abbastanza certa che obbligazioni saranno ammissibili ad acquisti Bce

- La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde si è detta "abbastanza certa" che "le obbligazioni greche saranno ammissibili" all'acquisto da parte della Bce. Lo ha detto Lagarde parlando in commissione per le questioni economiche e monetarie del Parlamento europeo. "Se la situazione continua a migliorare e in base ai criteri che applichiamo per tutti questi acquisti, sono relativamente convinta che anche le obbligazioni greche saranno ammissibili", ha detto. (segue) (Gra)