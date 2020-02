Repubblica Centrafricana: Unicef, a un anno da accordo di pace milioni di bambini rimangono a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno dalla firma dell'accordo di pace tra il governo della Repubblica Centrafricana e le parti in conflitto, le vite di milioni di bambini nel paese continuano a essere minacciate da violenza e mancanza di accesso a cibo, assistenza sanitaria, istruzione, acqua e servizi igienico-sanitari. È quanto denunciato oggi dalla rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in Repubblica Centrafricana, Christine Muhigana, secondo cui tra gennaio e dicembre 2019 sono state segnalate oltre 500 gravi violazioni contro i diritti dei bambini (ovvero uccisione e mutilazione, reclutamento e utilizzo, violenza sessuale, attacchi su scuole e ospedali, rapimento e diniego di accesso umanitario). "Considerato che questi sono solo i casi verificati, i numeri reali sono quasi sicuramente molto più alti. Invece è incredibilmente difficile stimare quanti bambini rimangono associati ai gruppi armati, questi sono fra i più vulnerabili nel paese e il loro destino rimane poco chiaro", ha affermato Muhigana in una dichiarazione. "Ma ci sono anche segnali di speranza. Accogliamo con favore l'impegno formale di un maggior numero di gruppi armati per prevenire gravi violazioni contro i bambini e il fatto che i bambini continuino ad essere rilasciati, sia attraverso sforzi congiunti di advocacy sia attraverso il programma nazionale di smobilitazione. Nel 2019 sono stati rilasciati 1.253 bambini associati a gruppi armati", ha aggiunto. (segue) (Com)