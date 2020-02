Repubblica Centrafricana: Unicef, a un anno da accordo di pace milioni di bambini rimangono a rischio (2)

- Unicef, prosegue la dichiarazione, accoglie inoltre con favore gli sforzi del paese di adottare un Codice di protezione nazionale per i bambini. "Quando questo Codice sarà adottato, sarà uno strumento cruciale per assicurare e rafforzare la protezione dei bambini della Repubblica Centrafricana da tutte le forme di violazione dei loro diritti fondamentali, fra cui il reclutamento e l'uso nei gruppi e forze armate. Attraverso sforzi congiunti di advocacy dell'Unicef e dei suoi partner, fra cui la campagna 'agisci per proteggere i bambini colpiti da conflitti' lanciata lo scorso maggio, un disegno di Codice è ora al vaglio del parlamento per l'adozione. L'introduzione di questo codice rappresenterà un momento storico per questo paese e per la vita dei bambini di oggi e di domani", ha affermato la rappresentante Unicef. Una transizione verso la pace e una maggiore stabilità - ha aggiunto - si traduce inoltre in un migliore accesso ai bambini più vulnerabili per l'Unicef e i suoi partner. "Azioni speciali di vaccinazione stanno raggiungendo un numero maggiore di bambini e, attraverso il nostro programma di cliniche mobili, abbiamo potuto avere accesso anche alle comunità più isolate e remote e portare supporto fondamentale a migliaia di bambini che soffrono di malnutrizione. Gli ultimi dati evidenziano una diminuzione significativa dei casi di malnutrizione acuta fra i bambini sotto i cinque anni rispetto al 2018, con il 5,8 per cento di malnutrizione acuta generale nel 2019, rispetto al 7,1 per cento dell'anno precedente e al 7,8 per cento nel 2012", ha detto Muhigana. (segue) (Com)