Repubblica Centrafricana: Unicef, a un anno da accordo di pace milioni di bambini rimangono a rischio (3)

- I progressi nel rispondere ai tassi di malnutrizione cronica (attualmente circa al 40 per cento, ovvero due bambini su cinque), tuttavia, sono rimasti stagnanti nei 20 anni passati, ciò dimostra la necessità di compiere ulteriori sforzi e investimenti in misure di prevenzione a lungo termine per le madri e i loro bambini. Inoltre, il numero di iniziative con il potenziale di creare opportunità per cambiare la vita è in crescita per i bambini centrafricani. "In un paese in cui il tasso di abbandono della scuola primaria si stima al 40 per cento a causa delle insicurezze, iniziative come programmi di insegnamento alla radio, guidati dall'Unicef a Bangui e Bambari, possono essere un salvavita per i bambini la cui frequenza scolastica è stata interrotta a causa di anni di conflitto e sfollamento. Questi risultati preliminari, anche se incoraggianti, non devono farci accontentare: il cammino verso la piena comprensione, il rispetto e la promozione dei diritti di ogni bambino centroafricano è lungo e ripido. L'Unicef - conclude la nota - rimane impegnato a lavorare a fianco del governo e dei suoi partner per garantire che nessun bambino, giovane o madre sia lasciato indietro". (Com)