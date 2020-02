Vitalizi: Conte, manifestazione M5s? Storica battaglia del Movimento, non è un errore

- "E' una battaglia politica che il Movimento ha sempre fatto, non è un errore". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del question time al Senato in merito alla manifestazione del Movimento cinque stelle del prossimo 15 febbraio in difesa dell'abolizione dei vitalizi. (Rin)