Marche: Ceriscioli, gara ospedale Marche Nord è gestata da stazione appaltante

- "Non si tratta di una accelerazione ma, piuttosto, di un ulteriore necessario passaggio, finalizzato alla volontà di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini marchigiani". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli in merito alla questione del nuovo ospedale Marche Nord. Ceriscioli ha aggiunto: "È bene chiarire che la gara non viene gestita da Marche Nord ma dalla stazione unica appaltante della Regione Marche, come previsto dalla legge. L'azienda Marche Nord ha già chiesto chiarimenti agli estensori della delibera su alcuni punti necessari per il proseguimento dell'iter, chiedendo, inoltre, lo stanziamento delle risorse economiche già determinate in sede di validazione del progetto. Solo dopo questi passaggi sarà possibile trasmettere alla Suam tutta la documentazione necessaria per procedere alla pubblicazione del bando. Sarà mia cura trasmettere alla Commissione consigliare l'analisi dei costi benefici, non per vincolo di legge, ma per rafforzare il valore della nostra scelta".(Ren)