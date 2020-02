Repubblica Ceca: premier Babis incontra omologo Pellegrini, focus su bilancio europeo

- Il primo ministro ceco, Andrej Babis, ha incontrato il suo omologo slovacco, Peter Pellegrini, durante la sua visita a Bratislava. Lo riferisce l’agenzia di stampa "Ctk", aggiungendo che le parti hanno discusso i piani relativi al bilancio europeo per il periodo 2021-2027. Entrambi si sono detti insoddisfatti della bozza di bilancio proposta dalla Commissione europea, perché i loro paesi sostengono la necessità di mantenere l'attuale livello dei fondi della politica di coesione e di quella agricola che potrebbero invece subire tagli in seguito alla fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea. Il premier ceco ha difeso la posizione dei paesi membri più piccoli e ha ricordato che l'Ue “non è formata soltanto dal presidente francese e dal cancelliere tedesco”. Dello stesso argomento Babis parlerà sempre oggi a Bruxelles con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. In conferenza stampa Babis ha anche toccato l'argomento dell'introduzione dell'euro in Repubblica Ceca, ribadendo che il suo governo non la sta prendendo in considerazione: "Ci sono vantaggi, ma io vedo soprattutto svantaggi. Per noi è importante avere una politica monetaria indipendente tramite la banca nazionale ceca".(Vap)