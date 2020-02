Roma: comitato Ostia viva, da Salvini solo slogan, iter legge già avviato

- È evidente che per Matteo Salvini " 'Ostia comune autonomo' rientri nella categoria dello slogan elettorale, tanto che, dal deposito in Regione Lazio della proposta di legge a firma di Enrico Cavallari e Marietta Tidei per Italia viva, nessuno della Lega regionale si è reso promotore con attività d'aula". È quanto si legge in una nota del comitato "Ostia Viva". "Ricordiamo che la costituzione del comune autonomo - aggiunge il comunicato - è una riserva di legge regionale, vale a dire che ogni energia politica spesa a livello municipale e comunale, per quanto fruttuosa di consenso ed empatica nella comunicazione, è completamente inutile sulla procedura. Quindi, le passeggiate di Salvini rimangono spot da campagna elettorale se lo stesso non pungola i suoi consiglieri regionali all'azione".(Com)