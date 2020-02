Napoli: Molteni (Lega), sabato a Scampia, niente passi indietro

- "La Lega non fa un passo indietro ma due in avanti e non accetta intimidazioni. Saremo in piazza a Scampia in mezzo ai cittadini". Lo ha affermato il coordinatore regionale Nicola Molteni che ha annunciato il gazebo di sabato alle ore 11, in piazza Ciro Esposito. Molteni ha spiegato: "Non è pensabile a una politica esclusiva. Così non va. La Lega ci mette la faccia, a Napoli come in tutta Italia, con il buongoverno delle nostre regioni e dei comuni amministrati dai nostri sindaci. Vogliamo rappresentare una forza di cambiamento, in discontinuità con la vecchia politica che ha amministrato Napoli in questi anni". Quindi ha aggiunto: "I cittadini ci chiedono risposte sui temi della sicurezza, del lavoro, dell'inclusione sociale, a Scampia come al Vomero. No ad aree cittadine di promiscuità come il Vasto. Non possono esistere napoletani di serie a di serie b. Saremo in piazza sabato con i nostri parlamentari, Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello ed i nostri militanti, perché crediamo nelle potenzialità di Scampia e non accettiamo alcun veto da nessun antagonista. Non accettiamo lezioni di buonsenso". (Ren)