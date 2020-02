Canili Roma: Pelonzi (Pd), Raggi intervenga, inaccettabile non pagare compensi ex dipendenti Muratella

- Sessanta persone, ex lavoratori del canile Muratella "da tre anni attendono il riconoscimento dei propri diritti: il Tfr, due mensilità, tutto il salario accessorio e il corrispettivo relativo ai nove mesi di autogestione". Lo dichiara, in una nota, il consigliere del Pd, capitolino Giulio Pelonzi. "Il Campidoglio - aggiunge Pelonzi - non ha mai saldato i servizi resi dall'Avcpp che gestiva il canile ed era il datore di lavoro dei 60 dipendenti che attendono di essere retribuiti. L'amministrazione capitolina li ha allontanati il 17 gennaio 2017, fu una scelta che si è rivelata catastrofica e che ha determinato una gestione opaca sia per la cura degli animali ospiti della struttura sia per i dipendenti che si sono ritrovati senza lavoro dopo una discutibile selezione sul personale da mantenere in servizio. Tutto ciò nonostante le ripetute assicurazioni di tutela dei livelli occupazionali più volte promessi da esponenti della maggioranza e della giunta Raggi". (segue) (Com)