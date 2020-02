Canili Roma: Pelonzi (Pd), Raggi intervenga, inaccettabile non pagare compensi ex dipendenti Muratella (2)

- Secondo il consigliere Pelonzi: "I 60 lavoratori che oggi chiedono i compensi fino ad allora maturati, erano riusciti ad assicurare un servizio adeguato e professionalmente riconosciuto. Ad oggi, dopo la sciagurata scelta di affidare la struttura ad una gestione approssimativa e non professionale, registriamo nel canile una situazione del tutto insoddisfacente ed un continuo ripetersi di segnalazioni per disservizi ai danni sia dei cittadini che degli animali. Dopo che l'amministrazione ha permesso e avallato il licenziamento di oltre 60 lavoratori del canile Muratella è del tutto intollerabile che a distanza di 1095 giorni non tuteli il diritto alle remunerazioni e ai compensi maturati. L'amministrazione capitolina non può negare i diritti ai lavoratori, l'attesa dei compensi è stata già lunga ora la sindaca Raggi riceva gli ex lavoratori della struttura di Muratella ed intervenga per porre fine ad una vicenda non più sostenibile. Oltre il danno la beffa". (Com)