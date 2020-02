Ghana: coronavirus, test negativi sui due casi sospetti riscontrati ad Accra

- I due casi sospetti di coronavirus riscontrati in Ghana sono risultati negativi. Lo ha riferito all’emittente “Bbc” Franklin Asiedu-Bekoe, capo del reparto di sorveglianza delle malattie infettive presso il Ghana Health Service. Secondo quanto riferito in precedenza da fonti mediche citate dalla stampa locale, i due casi riguardano un cittadino cinese e uno argentino provenienti dalla Cina. “I due uomini hanno tutti sviluppato alcuni sintomi che si adattano alla definizione del caso, ma ciò non significa che abbiano contratto il coronavirus”, ha detto il segretario dell’Associazione dei medici del Ghana, William Baah. Il Ghana è il quarto paese africano a riscontrare casi sospetti di coronavirus dopo Costa d’Avorio, Etiopia e Kenya (tutti casi non confermati), mentre ieri oltre 100 persone provenienti dalla Cina ed arrivate all'aeroporto internazionale di Entebbe, in Uganda, sono state messe in quarantena per una durata di 14 giorni al fine di prevenire la diffusione di un eventuale focolaio di coronavirus. È quanto reso noto il ministro della Salute ugandese Jane Aceng nel corso di un briefing con i media nella capitale Kampala, precisando che 44 delle persone poste in quarantena sono cittadini cinesi. (segue) (Res)