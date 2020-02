Ghana: coronavirus, test negativi sui due casi sospetti riscontrati ad Accra (2)

- Il ministro ha quindi aggiunto di non essere a conoscenza di alcun caso sospetto o confermato di contagio fra i cittadini ugandesi e ha fatto sapere che il ministero ha intensificato lo screening nei suoi principali punti di confine, rendendo obbligatorio per tutti i viaggiatori dalla Cina di fornire i dettagli personali per le visite di follow-up degli operatori sanitari. Nei giorni scorsi il Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Ncdc) ha smentito la presenza di un caso di coronavirus nel paese, invitando i nigeriani ad ignorare le voci su una possibile diffusione dell'epidemia. La scorsa settimana le compagnie Kenya Airways, Royal Air Maroc, Ruanda Air, Air Madagascar e Air Mauritus hanno sospeso i voli verso la Cina, mentre le autorità del Mozambico hanno sospeso l'emissione di visti di ingresso per i cittadini cinesi. Il bilancio ufficiale delle vittime in Cina è salito a 563, mentre sono 28.018 i casi di contagio confermati nel paese. (Res)