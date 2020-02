Cultura: Poste italiane realizzerà francobollo per dieci anni del Maxxi di Roma

- Poste italiane in occasione dei dieci anni di attività del Maxxi di Roma realizzerà un francobollo speciale. Lo ha riferito la presidente della fondazione Maxxi, Giovanna Melandri, in occasione della cerimonia per il decennale di stamattina, alla presenza del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. (Rer)