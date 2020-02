Cultura: Melandri, in dieci anni stabilizzati precari Maxxi, maggior parte sono donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Maxxi, museo delle arti del XXI secolo, "lavora una maggioranza di donne. Quando sono arrivata erano tutti precari, negli anni grazie al Mibact, siamo riusciti a stabilizzare chi lavora qui e siccome la maggior parte sono donne in questi anni sono nati 31 bambini e ce ne sono 2 in arrivo". Lo ha detto la presidente della fondazione Maxxi, Giovanna Melandri, in occasione della cerimonia per il decennale di stamattina, alla presenza del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. "Questo è un bell'esempio di come si muove una comunità su un territorio", ha concluso. (Rer)