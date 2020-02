Algeria: M5s, no a facili sensazionalismi su mare Sardegna, Farnesina attiva per negoziati

- I deputati del Movimento cinque stelle invitano i partiti dell’opposizione a evitare sensazionalismi in merito alla questione della Zona economica esclusiva proclamata unilateralmente dall’Algeria nel marzo 2018 che lambisce le coste della Sardegna. “È singolare che dopo i chiarimenti e le spiegazioni arrivate dal governo sulla questione della Zona economica esclusiva proclamata unilateralmente dall’Algeria nel marzo 2018, la Lega, con in testa Salvini, Fratelli d’Italia e addirittura l’ex presidente di Regione Mauro Pili continuino a fare propaganda sensazionalistica sul mare della Sardegna, parlando di un danno grave alla sovranità italiana”, si legge in una nota diffusa dai deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri alla Camera. “Vogliamo ricordare, come già precisato dal sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, che la Farnesina si è attivata già nel novembre del 2018 contro questa iniziativa unilaterale e sono state avviate delle interlocuzioni con il governo algerino per arrivare a un’intesa. Non esiste quindi alcun pericolo per l’Italia perché ci stiamo già muovendo per il pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul diritto del mare. Cosa che tra l’altro l’ex ministro Salvini dovrebbe già sapere visto che era al governo quando sono stati fatti i primi passi in questo senso”, si legge nella nota. (segue) (Res)