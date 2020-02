Algeria: M5s, no a facili sensazionalismi su mare Sardegna, Farnesina attiva per negoziati (2)

- I deputati del Movimento cinque stelle aggiungono: “Sappiamo bene che il mare è una risorsa fondamentale per la nostra economia ed è per questo che come MoVimento 5 Stelle a dicembre avevamo già depositato alla Camera una proposta di legge a prima firma Di Stasio, cofirmata da tutti i deputati sardi e da quelli in commissione Esteri del Movimento, per istituire la Zona economica esclusiva dell’Italia. È una possibilità prevista dalla Convenzione internazionale sul diritto del mare e che comunque non può prescindere dagli accordi bilaterali che di volta in volta verranno raggiunti con gli stati vicini. Proprio per questo, la dichiarazione unilaterale dell’Algeria non avrà alcun effetto concreto finché i nostri paesi non avranno concluso un negoziato sulla definizione dei confini delle rispettive Zee”. I deputati ricordano inoltre che “l’Italia ha profondi legami storici con l’Algeria, alla cui indipendenza abbiamo contribuito in modo sostanziale”. Per i deputati del Movimento cinque stelle “nonostante il sensazionalismo e gli infondati allarmismi diffusi da chi cerca di sfruttare strumentalmente la questione della Zee, la proposta del MoVimento è l’unica che punta a tutelare concretamente l’interesse nazionale dell’Italia, in linea con quanto previsto dal diritto internazionale”. Infine conclude la nota: “L’Italia ha 8 mila chilometri di coste e dal controllo esclusivo di una porzione di Mediterraneo più larga può ottenere un vantaggio importante, ad esempio per la pesca, per la tutela dell’ambiente, per la sicurezza. Noi stiamo concretamente lavorando per questo obiettivo. Gli altri preferiscono fare proclami dimostrando solo la loro incapacità”. (Res)