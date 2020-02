Energia: Seele (Omv), nuovo rinvio per il progetto Neptun in Romania

- Il progetto offshore Neptun in Romania subirà un nuovo rinvio dopo l'annuncio del gruppo statunitense ExxonMobil in merito alla vendita della sua quota del 50 per cento. Lo ha annunciato l’amministratore delegato del gruppo Omv, Rainer Seele, citato dall'agenzia d'informazione romena "Agerpres". ExxonMobil e Omv Petrom esplorano il deposito di acque profonde di Neptun nel Mar Nero, stimato tra i 42 e gli 84 miliardi di metri cubi di gas. Le due società hanno pari quote nel progetto e la decisione di investimento finale per l'estrazione di risorse non è stata ancora presa. Seele ha sottolineato, tuttavia, che la vendita della partecipazione di ExxonMobil è ancora in una fase preliminare e non sono ancora emersi nuovi partner. "Omv Petrom non ha ancora espresso un eventuale interesse ad acquisire questa partecipazione", ha detto Seele. L’Ad di Omv ha affermato che le sue preoccupazioni riguardo il quadro giuridico esistente in Romania riguardo al progetto Nettuno sono attualmente "in qualche modo alleviate" e che parte dall'ipotesi che la decisione finale di investimento sarà presa entro un anno dalla modifica della legge offshore. (segue) (Rob)