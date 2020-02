Energia: Seele (Omv), nuovo rinvio per il progetto Neptun in Romania (2)

- Sinora, 1,5 miliardi di dollari sono stati investiti nel progetto Neptun, metà dei quali sono di Omv. In precedenza il ministero dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente ha avviato un progetto di ordinanza per la modifica della Legge sul petrolio, in modo che nessun trasferimento o vendita di azioni negli accordi petroliferi si svolga senza l'approvazione del governo. "L'autorità competente può rifiutare, per motivi di sicurezza nazionale, la concessione e l'esecuzione di operazioni petrolifere per l'esplorazione, lo sviluppo e lo sfruttamento di un giacimento petrolifero da parte di persone giuridiche che sono effettivamente controllate da paesi terzi dell'Unione europea o da cittadini di paesi terzi dell'Unione europea. Nel caso degli accordi petroliferi in vigore, su proposta dell'autorità competente, il governo, per motivi di sicurezza nazionale, può approvare la risoluzione dell'accordo petrolifero", si legge nel testo dell'ordinanza. (Rob)