Concerti: sabato le Ebbanesis al Common Ground di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato al Common Ground di Napoli saliranno sul palco le Ebbanesis. Il duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa si esibirà a partire dalle 22.30 all'industrial bistrò di via Scarfoglio interpretando i brani dell'ultimo album, "Transleit", pubblicato lo scorso 24 gennaio con Soundfly, registrato nell'Auditorium Novecento di Napoli, uno degli studi più antichi d'Europa. Le artiste si sono esibite in Francia, Germania, Russia, Emirati Arabi, per la precisione a Riyad, dove per la prima volta due donne europee sono salite su un palco per una performance pubblica. Nel corso dello spettacolo-concerto "Serenvivity", Viviana e Serena canteranno classici della canzone napoletana insieme a brani di respiro internazionale tradotti in napoletano. Il duo si cimenterà anche in balli e momenti umoristici.(Ren)