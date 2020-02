Coronavirus: Gelmini (FI), bel gesto Mattarella, solidarietà a comunità cinese

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, sottolinea che "dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi ha visitato una scuola frequentata anche da studenti cinesi al quartiere Esquilino di Roma, un gesto di straordinaria sensibilità che ci ricorda il valore della solidarietà. L'emergenza coronavirus - afferma in una nota - non deve trasformarsi in psicosi e l'operosa comunità cinese, che vive e lavora da anni nella nostra penisola, non va colpevolizzata". Secondo Gelmini, "è doveroso prendere le necessarie precauzioni, ma senza allarmismi o stupide discriminazioni. In queste ore, in tante città - da Roma a Torino, da Prato a Padova, da Milano a Napoli -, tanti cittadini cinesi, appena rientrati dal loro Paese, stanno mettendo in pratica un vero e proprio autoisolamento, un'autoquarantena a tutela dei cittadini italiani. Piccoli grandi gesti - conclude la deputata di FI - che ci raccontano un popolo civile e rispettoso del Paese che li ospita e che meritano rispetto".(Com)