Rifiuti Roma: M5s "si spacca" anche in Regione, De Vito, mozione Cacciatore è strumentale

- Così come accaduto in Assemblea capitolina, anche in Regione Lazio la questione rifiuti spacca il M5s. Una parte dei pentastellati, infatti, ha firmato e votato con le opposizioni una mozione che fa a pezzi l'accordo Comune-Regione per realizzare la nuova discarica della Capitale. Con il provvedimento si esprime "contrarietà" alla scelta "incomprensibile e sbagliata" della sindaca Virginia Raggi di indicare l'area di Monte Carnevale, nella valle Galeria per la nuova discarica. Inoltre la mozione impegna il governatore Nicola Zingaretti e la sua giunta a valutare la reintroduzione nel nuovo piano rifiuti dell'Ato a sé stante di Roma città. Ovvero, l'autosufficienza obbligata nello smaltimento dei rifiuti per la Capitale. Lo stralcio dell'Ato era stato ottenuto dal Campidoglio nell'accordo con la Regione come contropartita per l'indicazione della discarica. Per questo mentre il presidente M5s Marco Cacciatore, i consiglieri Devid Porrello, e Valerio Novelli hanno votato a favore della mozione, i consiglieri Francesca De Vito e Davide Barillari sono usciti al momento del voto. Prima di lasciare il consiglio De Vito è intervenuta criticando con forza il provvedimento: "Esco dall'Aula perché non ritengo questa mozione degna di considerazione: vuole spostare la responsabilità dalla Regione al Comune. È estremamente strumentale, così come lo è creare un problema alla capitale d'Italia inserendo nella mozione l'Ato di Roma e poi schierandosi al fianco di tutti i comitati dei cittadini. Ci si schiera quando si affronta seriamente la problematica, con una legge, non così". (Rer)