Frosinone: spara al compagno della ex moglie, arrestato a Veroli agente di Polizia

- Un agente della polizia di stato in servizio presso la questura di Frosinone è stato arrestato per aver sparato un colpo di pistola al compagno della sua ex moglie. E' accaduto a Veroli dove l'assistente della Polizia di Stato, nel corso di una violenta lite con l’attuale compagno della ex moglie con la quale è in corso una separazione, per motivi in corso di accertamento, ha esploso con l’arma di ordinanza un unico colpo che ha raggiunto l’altro ad una gamba. Il responsabile del ferimento è stato posto agli arresti domiciliari. Ad effettuare le indagini sono stati i suoi colleghi della Squadra Mobile mentre gli agenti della polizia scientifica hanno effettuato le indagini balistiche. (Rer)