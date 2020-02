Scuola: Pedica (Pd), bene visita Mattarella a istituto Manin, ora rilanciare ius soli

- La visita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'istituto Daniele Manin del quartiere Esquilino, uno dei più multietnici di Roma, "è un segnale di inclusione e speranza. Adesso, dopo questo gesto dal forte valore simbolico, il Pd rilanci con ancora più forza lo ius soli". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Ora più che mai il Pd deve far sentire la sua voce e battersi per una legge di civiltà a favore di chi pur avendo genitori stranieri è nato e cresciuto in Italia ed è perciò italiano a tutti gli effetti", ha aggiunto. (Com)