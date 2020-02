Lodi: Battisti (Fs), Trenitalia e Rfi hanno già avviato commissione d'inchiesta su incidente

- Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana hanno avviato una commissione d'inchiesta sul deragliamento del Frecciarossa Milano-Salerno all'altezza di Ospedaletto Lodigiano, in cui hanno perso la vita due persone e sono rimaste ferite una trentina tra dipendenti e passeggeri. Lo ha annunciato l'amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, in punto stampa sul luogo dell'incidente. "Noi oggi vogliamo esprimere - ha detto Battisti - la grande vicinanza alle famiglie dei due colleghi ferrovieri. Siamo davvero vicini. Vogliamo ringraziare i soccorritori e informavi che le società coinvolte, Trenitalia e Rfi, hanno già avviato una commissione d'inchiesta e quindi danno la massima disponibilità agli organi competenti per collaborare". (Rem)