Agroalimentare: l’Italia si conferma al primo post per l’export di vino in Polonia

- Sono 33 le aziende vinicole provenienti da sette regioni italiane che hanno partecipato oggi alla quarta edizione della Borsa Vini Italiani a Varsavia. "Registro con piacere i numeri del successo italiano in Polonia, nel settore del vino siamo primi sia in volume esportato che in valore. È il segno che la crescita di potere d'acquisto delle famiglie polacche sta aiutando le nostre esportazioni", ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Varsavia, Aldo Amati, che ha aperto la manifestazione organizzata dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice). A esplicitare i numeri a cui ha fatto riferimento l'ambasciatore è stato poi il direttore dell'agenzia, Antonino Mafodda: "La Polonia è in crescita economica costante da 15 anni, uno sviluppo che si riflette anche nello stile di vita e questo di conseguenza è un fattore positivo per i prodotti di qualità italiani”. (segue) (Vap)