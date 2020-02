Agroalimentare: l’Italia si conferma al primo post per l’export di vino in Polonia (2)

- Nel settore vinicolo, ha continuato Mafodda, “le nostre esportazioni sono raddoppiate negli ultimi cinque anni e questo grazie all'accresciuta conoscenza del consumatore medio polacco anche se purtroppo rimane la concorrenza forte di prodotti "italian sounding", ovvero che portano nomi italiani ma sono prodotti altrove”. Il mercato del vino in Polonia ha un alto potenziale, che riporta incrementi per oltre il 5 per cento annuo, e negli ultimi anni ha registrato un costante trend positivo, passando da 209 milioni di euro nel 2014 a 324,9 milioni nel 2019. “Dal 2011 l'Italia si conferma primo fornitore di vini della Polonia, sia in valore che in volume, con una quota di mercato che, secondo le stime, ha raggiunto il 24,7 per cento nel 2019, per un valore complessivo di 80,2 milioni di euro", ha aggiunto direttore dell'Ice di Varsavia. (Vap)