Speciale difesa: ministero russo, ampliato raggio d'azione dei bombardieri Tu-160M e Tu-160M2

- Il raggio di azione dei bombardieri strategici Tu-160M e Tu-160M2, dotati dei motori NK-32 della seconda serie, aumenterà di mille chilometri. Lo ha dichiarato il vice ministro della Difesa russo, Aleksej Krivoruchko. "Per quanto riguarda la serie NK-32 02, il lavoro procede secondo il programma. Oggi discuteremo le misure necessarie per accelerare il lavoro su questo progetto", ha dichiarato Krivoruchko nel corso di una visita allo stabilimento Kuznetsov di Samara. La visita si è tenuta nel quadro del monitoraggio sullo stato di avanzamento delle commesse statale per il 2020. Il motore NK-32 della seconda serie ha caratteristiche notevolmente migliorate rispetto alla sua versione originale, che consentono di aumentare la loro autonomia di volo di mille chilometri, ha sottolineato Krivoruchko. (Rum)