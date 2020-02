Speciale difesa: Serbia-Nord Macedonia, capo Stato maggiore Mojsilovic in visita a Skopje

- Il capo di Stato maggiore della Serbia, il generale Milan Mojsilovic, è arrivato ieri in visita ufficiale nella Macedonia del Nord. Lo si apprende da una nota del ministero della Difesa di Belgrado, secondo il quale Mojsilovic discuterà il futuro della cooperazione bilaterale in materia di difesa e sicurezza con una serie di funzionari nel quadro della visita. Stando alle informazioni diffuse, il capo di Stato maggiore ha incontrato ieri il suo omologo macedone, Vasko Djurcinovski, con cui ha discusso una serie di importanti questioni in materia di sicurezza regionale e internazionale. Mojsilovic e Djurcinovski hanno inoltre affrontato i temi relativi alla cooperazione militare fra i due paesi ed esaminato le possibilità di un ulteriore rafforzamento nel prossimo futuro. Secondo la nota, è in programma anche un incontro con il presidente macedone Stevo Pendarovski, a cui seguirà una visita presso il Centro per la formazione piloti e forze speciali delle Forze armate macedoni. (Seb)