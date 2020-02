Speciale difesa: Tofalo (M5s) a Itasec20, cyber e spazio settori importanti dove investire

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, a Itasec20, la conferenza nazionale sulla sicurezza informatica organizzata dal Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica ad Ancona, ha affermato che "cyber e spazio sono settori importanti da potenziare e da mettere a sistema con gli altri ambiti operati. In una dimensione priva di confini, quella cibernetica, è necessario sviluppare nuove capacità che consentano di agire trasversalmente e fronteggiare attacchi informatici sempre più sofisticati e complessi. Lo stiamo facendo investendo sul dominio cibernetico, così come su quello spaziale, dove la Difesa è chiamata a garantire, in prima linea, la difesa e la sicurezza nazionale". Nel suo intervento Tofalo ha parlato delle sfide e delle opportunità del quinto dominio, approfondendo il ruolo strategico della Difesa per la sicurezza del sistema Paese. Ha quindi descritto l'imponente lavoro che il dicastero sta portando avanti negli ultimi mesi. "Tra gli obiettivi di breve termine della Difesa- ha spiegato - quello di rendere operativo il nuovo Comando delle operazioni in rete per la condotta di operazioni di difesa del cyberspazio ha un ruolo prioritario. Contestualmente, il neo costituito Ufficio generale spazio dello Stato maggiore della Difesa definirà la strategia spaziale della Difesa nell'ottica di assicurare la protezione degli assetti spaziali nazionali e contribuire alla protezione di quelli europei e Nato. L'ufficio - ha concluso Tofalo - è il seme di quello che sarà il futuro Comando operazioni spaziali (Cos)". (Com)