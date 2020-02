Speciale difesa: Asia centrale-Usa, riunione C5+1, focus su aumento della sicurezza delle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i paesi dell’Asia centrale – Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – aumenteranno la cooperazione in materia di sicurezza delle frontiere. Lo hanno dichiarato i rappresentanti dei sei paesi in una dichiarazione congiunta al termine dell’incontro ministeriale C5+1 tenutosi ieri a Tashkent. "Per sfruttare efficacemente il potenziale della regione dell'Asia Centrale, i partecipanti intendono sviluppare dei partenariati in vari settori prioritari e sviluppare la cooperazione in materia di sicurezza delle frontiere", si legge nella nota. Tutte le parti hanno convenuto di intensificare il partenariato tra le loro forze di frontiera nella lotta contro le "minacce transnazionali", compresa la proliferazione di armi di distruzione di massa, terrorismo, migrazione illegale, traffico di esseri umani e droga. Per raggiungere il loro obiettivo dichiarato, i sei paesi prevedono di utilizzare le capacità del Centro di informazione e coordinamento regionale dell'Asia centrale. I partecipanti alla riunione ministeriale hanno anche convenuto di cooperare per rafforzare la fiducia reciproca, sviluppare l'interazione nel settore energetico, incoraggiare progetti regionali, promuovere il commercio ed espandere il dialogo culturale. (Was)