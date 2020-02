Lodi: sindacati lombardi, cordoglio per le vittime, ricerca delle responsabilità è doverosa

- Le organizzazioni sindacali lombarde esprimono in una nota "il più profondo cordoglio e la loro vicinanza alle vittime e alle famiglie dei lavoratori che oggi hanno perso la vita nel drammatico incidente ferroviario che ha visto un treno Frecciarossa deragliare sulla linea AV" chiedendo che "sia fatta al più presto chiarezza sulla dinamica dell'accaduto perché tali drammatici episodi non abbiano a ripetersi. Il sistema ferroviario in Lombardia ha visto raddoppiare la domanda di trasporto ferroviario in pochi anni sottoponendo il sistema ad uno stress superiore rispetto ad altre zone del paese". "In attesa che gli organismi competenti accertino le responsabilità di quanto accaduto - prosegue la nota - le organizzazioni sindacali nazionali hanno richiesto un incontro urgente con le aziende di trasporto ferroviario coinvolte per avere notizie certe su quanto accaduto. Riteniamo che la ricerca delle responsabilità sia doverosa che competa all'autorità giudiziaria avviare indagini che consentano di chiarirle". (com)