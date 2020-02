Bullismo: Ronzulli (FI), virus da sconfiggere tutti insieme

- Il bullismo è un virus che bisogna sconfiggere con l'aiuto di tutti. Lo sostiene Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che oggi è intervenuta alla presentazione della campagna nazionale del Moige (Movimento italiano genitori) dal titolo "Giovani ambasciatori contro bullismo e cyber risk, in giro per l'Italia". "Sulle problematiche che riguardano i minori non può esserci bandiera politica. Siamo tutti chiamati a dare il nostro apporto, mettendo da parte le singole sensibilità partitiche e guardando a un bene comune e superiore, il benessere dei minori e la tutela dei loro diritti - spiega -. E' questo lo spirito con il quale la commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha condotto l'indagine conoscitiva sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo che ho consegnato questa mattina al presidente del Consiglio, con il quale stiamo programmando un incontro finalizzato ad approfondire ulteriormente le modalità con cui far fronte a questi odiosi fenomeni che sono diventati dei veri e propri virus per la nostra società. Come ha evidenziato anche il presidente Conte - aggiunge - il primo tassello per il contrasto di bullismo e cyberbullismo è la prevenzione, perché intervenire dopo è già una sconfitta. Proprio per questo motivo, sulla scorta di quanto emerso dall'indagine conoscitiva, la commissione che ho l'onore di presiedere si è attivata in questa direzione e ha ottenuto uno stanziamento di 3 milioni di euro per la formazione dei docenti su questi fenomeni, così che la fondamentale attività preventiva parta dalla scuola".(Com)