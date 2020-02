Milleproroghe: Meloni, grazie a Fd'I bloccata oscenità Pd su finanziamento a Casa delle donne

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parla su Facebook di "vittoria. Grazie alla denuncia di Fd'I, oggi in commissione è stata bloccata l'ultima oscenità del Pd, che voleva prendere quasi un milione di euro da un fondo del ministero dell'Economia e delle Finanze guidato da Gualtieri per darli alla Casa delle donne, un'associazione di sinistra che si trova nello stesso collegio nel quale il ministro Pd Gualtieri è candidato. Non si possono usare le istituzioni e il potere - conclude la parlamentare - per marchette e comprare consenso. Non abbasseremo la guardia".(Rin)