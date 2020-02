Energia: Seele (Omv), ha investito più di 700 milioni di euro per finanziare il Nord Stream 2

- La compagnia energetica austriaca Omv ha allocato un totale di 700 milioni di euro per finanziare la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha dichiarato oggi l’amministratore delegato della società, Rainer Seele, che in precedenza ha detto di non aspettarsi una ripresa in tempi brevi dei lavori di costruzione, sospesi dalla compagnia svizzera Allseas a seguito dell’imposizione di nuove sanzioni sul gasdotto da parte degli Stati Uniti. “Abbiamo allocato un totale di 700 milioni di euro per finanziare il progetto”, ha detto Seele, sottolineando che i ritardi non avranno alcun impatto sul ritorno finanziario degli investimenti della società.(Res)