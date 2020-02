Lodi: comandante Vvf, spostamento carrozze solo dopo ok procura

- Sulle tempistiche della rimozione delle carrozze del treno Frecciarossa deragliato a Ospedaletto Lodigiano "ancora non ci sono novità perché dipende da quando la procura scioglierà le indagini e fino ad allora non si può movimentare niente perché è tutto sotto sequestro". Lo ha affermato il primo dirigente, Giuseppe Di Maria, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Lodi in un punto stampa sul luogo dell'incidente. (Rem)