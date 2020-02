Parlamento: Bottici (M5s), parte commissione d'inchiesta sul "Forteto", dovere morale di fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice toscana del Movimento cinque stelle Laura Bottici, promotrice della commissione di inchiesta sui fatti accaduti nella comunità "Il Forteto", afferma in una nota che "abbiamo il dovere morale, come rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni, di fare chiarezza per evitare il ripetersi di queste atrocità in altre parti d'Italia. Lo dobbiamo alle vittime, ai loro familiari, a noi tutti. Oggi finalmente si è insediata la prima commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul Forteto, da me richiesta con disegno di legge presentato in Senato sin dal 2015 - continua l'esponente del M5s - ed è stato eletto il suo presidente, Angela Bruna Piarulli, a cui faccio i migliori auguri di buon lavoro. E' un giorno speciale, uno di quelli che segnano un traguardo che in realtà è solo un nuovo punto di partenza per arrivare alla meta. La commissione di inchiesta sarà dotata di specifici poteri ispettivi per accertare i fatti e le ragioni per cui le Pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità 'Il Forteto' - conclude Bottici - anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte al suo interno".(Com)