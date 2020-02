Lodi: terminato sopralluogo pm su luogo deragliamento

- È terminato il sopralluogo del pm di turno di Lodi, Giulia Aragno, sul luogo del deragliamento ferroviario del Frecciarossa, in cui hanno perso la vita due macchinisti e sono rimasti feriti una trentina tra dipendenti e passeggeri, all'altezza di Ospedaletto Lodigiano. Ai cronisti il sostituto procuratore non ha rilasciato dichiarazioni, rinviandole a una conferenza stampa convocata nel pomeriggio nella sede della procura di Lodi. Secondo quanto appreso in precedenza, i magistrati hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti per disastro ferroviario, omicidio plurimo colposo e lesioni plurime colpose. (Rem)