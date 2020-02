Roma: Figliomeni (Fd'I), predisposta delibera per rimborso somme a seguito ritardata consegna Isee

- "Abbiamo recepito le pressanti richieste di molti genitori che, a causa della non adeguata pubblicizzazione della scadenza anticipata al 31 luglio del termine per la presentazione dell'ISEE, sono costretti a pagare l'importo mensile massimo per la mensa scolastica dei propri figli non avendo consegnato nei termini previsti la loro situazione reddituale per l'applicazione della tariffa agevolata". Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina con una nota interviene sulla vicenda sostenendo anche si è di fronte ad una "scelta scriteriata dell'amministrazione grillina volta a fare cassa sulla pelle della povera gente che mal si concilia con le finalità educative nell'offerta della mensa a tutti i bambini. Per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie romane, soprattutto quelle monoreddito, con genitori separati, con lavori precari o con situazioni particolari di disagio sociale ed economico, abbiamo predisposto una delibera per consentire agli aventi diritto di pagare per l'annualità 2019/20 la mensa scolastica in base all'ISEE effettivo e quindi usufruire della tariffa agevolata mentre per chi ha già pagato la quota massima abbiamo previsto la possibilità di chiedere il rimborso delle somme pagate in eccedenza. I 5 Stelle - conclude la nota - riflettano bene prima di bocciare il nostro ennesimo provvedimento in favore delle fasce sociali più basse perché sarebbe veramente vergognoso far pagare 80 euro al mese per ogni figlio invece che circa 20". (Com)