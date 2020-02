Editoria: Schullian (Misto), politica condivida parole Lamorgese contro odio

- Il presidente del gruppo Misto alla Camera ed esponente Svp, Manfred Schullian, invita in una nota "tutte le forze politiche a fare proprie le parole del ministro Luciana Lamorgese contro il pericoloso clima d'odio che si sta diffondendo nel Paese. Un clima che polarizza le tensioni e fomenta lo scontro - prosegue il parlamentare - e che non risparmia nessuno, da Zingaretti a Meloni, come dimostrano le recenti vicende, per non parlare della senatrice Segre, di Scalfari e Verdelli. E' un tema a me particolarmente caro, perché vengo da una terra che solo con il dialogo ed il confronto è riuscita a superare storiche contrapposizioni. La politica è anche esercizio di responsabilità - conclude Schullian - per questo nessuno può chiamarsi fuori". (Com)