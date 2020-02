Bulgaria: autorità giudiziarie chiedono a Usa prove su accuse contro giudice Mitalov (2)

- Mitalov era già sotto i riflettori per la sua controversa decisione di consentire al leader del Movimento Nazionale Russophiles, Nikolai Malinov, di recarsi in Russia nonostante le accuse di spionaggio contro di lui e un divieto di lasciare il paese. l'Ispettorato del Consiglio giudiziario supremo, che si è occupato della vicenda, tuttavia, ha dichiarato di non aver riscontrato alcuna violazione del lavoro del giudice sul caso del leader russofilo e ha rifiutato di avviare una procedura disciplinare. Lo stesso Mitalov ha dichiarato in un’intervista che le sanzioni statunitensi contro il giudice specializzato cercano di inasprire le relazioni Bulgaria-Russia. (Bus)