Lodi: M5s, esprimiamo cordoglio per vittime deragliamento treno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti alla Camera affermano, in una nota, che "la prima cosa da fare, davanti al dramma dei due macchinisti morti a seguito dell'incidente ferroviario avvenuto nel lodigiano, è stringersi attorno ai familiari ed esprimere tutta la vicinanza e il sostegno possibili. Anche alle persone ferite - continuano i parlamentari - esprimiamo la nostra solidarietà e gli auguri di una pronta e piena guarigione. Attendiamo l'esito degli approfondimenti dovuti in merito all'accaduto e ricordiamo che la sicurezza dei viaggiatori non è un optional e tanto è stato fatto in questi anni per raggiungere i migliori standard a livello mondiale. L' impegno di tutti deve essere quello per cui si concentrino sforzi e risorse per mantenerli ai massimi livelli. Lo dobbiamo - concludono gli esponenti del M5s - ai due macchinisti morti oggi e alle tante vittime degli incidenti avvenuti in passato". (Com)