Governo: Lombardi (M5s) a Zingaretti, Pd ci segua su prescrizione e autostrade

- Il capogruppo M5s del Consiglio regionale della regione Lazio, Roberta Lombardi, in una lettera aperta al segretario del Pd, Nicola Zingaretti, affidata al quotidiano "La Repubblica", preme sull'acceleratore per "trovare una convergenza che porti a due risultati fondamentali per la credibilità politica ed etica" dei due partiti e dell'alleanza di governo ed elenca: "L'abolizione della prescrizione e la revoca delle concessioni autostradali". Per l'esponente pentastellata si tratta di due provvedimenti su cui non è possibile fare sconti. "Su questo spero che tu riesca a portare tutto il Pd, e le relative compagini, sul terreno che abbiamo scelto insieme per portare avanti degli obiettivi comuni" sollecita. (segue) (Rin)