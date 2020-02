Governo: Lombardi (M5s) a Zingaretti, Pd ci segua su prescrizione e autostrade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di abolizione della prescrizione Roberta Lombardi quindi chiede al leader dem: "Il primo passo che vorrei che tu facessi è combattere le fake news di esponenti della politica che cercano di fare solo terrorismo psicologico, forse perché a loro interessa di rimanere fedeli più al 'Patto del Nazareno' che alla giustizia, come nel caso di chi afferma che l'abolizione della prescrizione rende i cittadini indagati a vita, cosa del tutto falsa visto che la prescrizione si blocca solo dopo il primo grado di giudizio". Lombardi quindi puntualizza che la riforma Bonafede "si applica a partire dai reati commessi dal primo gennaio 2020, quindi prima che arrivino a sentenza dovrebbero passare almeno 2-3 anni con i riti ordinari. Per tutti i processi in corso, invece, si applica la prescrizione anche dopo il primo grado". E poi aggiunge "una riflessione di carattere generale" per Zingaretti che è "un politico dall'incrollabile fede europeista": "La prescrizione dei reati in Europa esiste solo in Italia e Grecia. Mi, e ti, chiedo: sarà un caso che si tratta dei due Paesi con il più alto tasso di corruzione del Vecchio Continente?". (segue) (Rin)